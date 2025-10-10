MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli yakın zamanda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olacağını duyurmuştu. Şefkatli, operasyonun ardından yaptığı paylaşımda ise "Ameliyatım bitti, şükür çok iyim" dedi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı
Öznur Yaslı İkier

2021'de İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, 2024'te ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'i dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı olduğunu açıklayan Yasemin Şefkatli, ilerleyen günlerde ameliyat olacağını duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı 1

Son paylaşımında ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiğini ve durumunun iyi olduğunu dile getiren ünlü isim, "Ameliyatım bitti, şükür çok iyim" şeklindeki ifadeleri kullandı. Ayrıca ünlü isim takipçilerinin operasyon süresiyle ilgili sorularına da yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı 2

Yasemin Şefkatli, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı; "Ben sadece kendi tecrübemden bahsedeyim; herkes mutlaka hikayesini ve derdini doktoruyla paylaşmalı. Benim fıtığım göbeğimde çıktı, ikiz doğumlardan sonra görülebiliyormuş. Çok ciddi ağrıyla acile geldim; iki haftadır neredeyse hareket edemeyecek, ayakta duramayacak kadar kötüydüm. Fıtığı geri ittiler ama bu kesin bir çare değil maalesef. Sonrasında tekrar bu ağrıyı yaşamamak ve ani bir durumla karşılaşmamak için doktorlarım ameliyat önerdi. Çocukları kaldıramıyordum, spor yasaktı. Şimdi toparlayıp, bir süre içinde eski hayatıma döneceğim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinden operasyonla alındı! Sessizliğini bozduEvinden operasyonla alındı! Sessizliğini bozdu
Melek Mosso konseri iptal edildi! Gerekçesi açıklanmadıMelek Mosso konseri iptal edildi! Gerekçesi açıklanmadı

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.