MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli zehirlendi! Geceyi hastanede geçirdi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda zehirlendiğini duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli zehirlendi! Geceyi hastanede geçirdi
Öznur Yaslı İkier

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021’de dünyaevine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli zehirlendi! Geceyi hastanede geçirdi 1

Paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. Ünlü isim, Instagram hikâyesinde şu ifadelerini kullandı;

“Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik.”

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli zehirlendi! Geceyi hastanede geçirdi 2

İki küçük bebeğin yoğun temposu arasında sağlık problemi yaşayan Şefkatli’ye “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köşkünü tapu çetesine kaptırdı! Tefecilik davası sonuçlandıKöşkünü tapu çetesine kaptırdı! Tefecilik davası sonuçlandı
Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdıManeviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.