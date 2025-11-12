MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Voleybol takımında yer alan Elif Ada'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses'in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 2011-2013 arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'la birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, kameralardan uzak bir hayat sürdürüyor.

İbrahim Tatlıses in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı 1

Artık genç bir kız olan Elif Ada şimdilerde spora yöneldi. Ablası Dilan Çıtak ile ağabeyi İdo Tatlıses gibi şarkıcı olmak istediği bilinen Elif Ada, voleybol oynadığı görüntülerle gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Elif Ada'nın sosyal medyada yayılan görüntülerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Elif Ada'ya 'başarılar', 'kocaman olmuş', 'maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

İbrahim Tatlıses in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı 3

Elif Ada daha önce magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, babasının en sevdiği şarkısının Dom Dom Kurşunu olduğunu söylemiş ve şarkıcı olmak istediğini dile getirmişti.

İbrahim Tatlıses in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı 4

İbrahim Tatlıses in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı 5

İbrahim Tatlıses
En Çok Aranan Haberler

