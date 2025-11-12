İbrahim Tatlıses'in minik kızı Elif Ada voleybol takımında! Son pozlarına yorum yağdı

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 2011-2013 arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'la birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, kameralardan uzak bir hayat sürdürüyor.

Artık genç bir kız olan Elif Ada şimdilerde spora yöneldi. Ablası Dilan Çıtak ile ağabeyi İdo Tatlıses gibi şarkıcı olmak istediği bilinen Elif Ada, voleybol oynadığı görüntülerle gündeme geldi.

YORUM YAĞDI

Elif Ada'nın sosyal medyada yayılan görüntülerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Elif Ada'ya 'başarılar', 'kocaman olmuş', 'maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

Elif Ada daha önce magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, babasının en sevdiği şarkısının Dom Dom Kurşunu olduğunu söylemiş ve şarkıcı olmak istediğini dile getirmişti.