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İbrahim Tatlıses'in serveti saymakla bitmiyor! Oteller, kebap salonları, Tv kanalları, araç filosu ve daha fazlası... Duyanın ağzı açık kaldı

Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettiğimiz İbrahim Tatlıses şimdi de saymakla bitmeyen servetiyle gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in mal varlığını duyanların ağzı açık kaldı.

İbrahim Tatlıses'in serveti saymakla bitmiyor! Oteller, kebap salonları, Tv kanalları, araç filosu ve daha fazlası... Duyanın ağzı açık kaldı
Öznur Yaslı İkier

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı ünlü türkücü geçtiğimiz aylarda da yeniden tedaviye başladığını duyurmuştu.

MAL VARLIĞI GÜNDEMDE

İbrahim Tatlıses şimdi de servetiyle gündeme geldi. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in mal varlığını duyanların ağzı açık kaldı.

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SAYMAKLA BİTMİYOR

Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı var.

Ayrıca birçok ilde yayın yapan Tempo TV de İbrahim Tatlıses'in imzasını taşıyor.

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Tatlıses’in araç filosu da dillere destan nitelikte. 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı İmparator’un kullanımında.

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İbrahim Tatlıses
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