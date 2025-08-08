İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin hem güzel hem başarılı! Oxford Üniversitesi'ne başvuru yaptı

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

İbrahim Tatlıses şimdi de ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlı'dan olan torunu Berfin ile gündem oldu.

Harran Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili'nin eğitimine yurt dışında devam etmek istediği öğrenildi. Karakeçili, bunun için İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne başvuru bile yaptı.

Berfin Karakeçili'nin Oxford başvurusunun sonucu beklenirken İbrahim Tatlıses'in yıllar önce sarf ettiği sözler de yeniden gündem oldu.

Tatlıses, yıllar önce katıldığı televizyon programında; "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses'in torunu Berfin için sosyal medyada; 'Hem güzel hem başarılı', 'Güzel kızmış', 'Duru güzelliği var' gibi yorumlar yapıldı.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve 7'nci kez baba olmuştu.