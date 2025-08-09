İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile yine karşı karşıya! Soyadı krizi mahkemeye taşındı

İbrahim Tatlıses, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açmıştı.

İddiaya göre; Ahmet Tatlıses, babasına ait "Tatlıses" markasını haksız şekilde kendi lehine kullanarak, bu markaları Türk Patent Enstitüsü'nde tescilini sağladı.

İbrahim Tatlıses, Tatlıses Prodüksiyon Şirketi'nin marka patenti vekilinin, şirketin bilgisi ve rızası dışında Ahmet Tatlıses’e danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürerek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

İki yıl süren davanın ünlü şarkıcının lehine sonuçlandığı iddia edildi. Haberlerin yayılmasının ardından Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaparak çıkan iddiaları yalanladı.

Tatlıses'in açıklamasında; "Bazı medya organlarında çıkan İbrahim Tatlıses, 'Tatlıses' markası davasını kazandı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dava henüz kesinleşmemiştir, istinaf süreci devam etmektedir. Adımı taşıyan markalar, yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti Patent ve Marka Kurumu nezdinde yasal olarak tescillenmiştir. Bu tarz haberlerin, yeni açacağım işletme öncesinde itibarımı zedelemeye yönelik bilinçli bir algı çalışması olduğunu düşünüyorum" ifadeleri yer aldı.