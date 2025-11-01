MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe taktırdı! İlk açıklama geldi

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. Babasına, ez az 3 kilometre yaklaşamayacak olan Ahmet Tatlıses'in avukatı konuyla ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe taktırdı! İlk açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmed Salim Tatlıses arasında sular durulmuyor. Tatlıses, oğlunun kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeden uzaklaştırma talebinde bulundu. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Ahmed Salim Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e ayağa kelepçe olarak takılan elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmed Salim Tatlıses, babasına mahkemece belirlenen 3 kilometreden daha fazla yaklaşırsa, ekipler anında bilgilendirilecek.

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses e elektronik kelepçe taktırdı! İlk açıklama geldi 1

Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, çıkan haberler sonrası açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi ve "Maalesef, İbrahim Tatlıses; müvekkil Ahmet Tatlıses ile bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim hiçbir iletişim ve diyaloğu bulunmamasına rağmen, müvekkilim hakkında İzmir 2. Aile Mahkemesi aracılığıyla uzaklaştırma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talep üzerine müvekkil Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'e yaklaşmaması yönünde hüküm kurmuştur" dedi.

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses e elektronik kelepçe taktırdı! İlk açıklama geldi 2

Çelikel, sözlerine "...Basit şekilde anlatmak gerekirse, müvekkil Ahmet Tatlıses’in ayağına elektronik kelepçe takılmış; İbrahim Tatlıses’e 3 km mesafeden fazla yaklaşması halinde bu kelepçe aracılığıyla sistemin uyarılması ve ilgili birimlere otomatik olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır" diye devam etti.

Müvekkilinin haklarını kanuni yollarla aradığını ve hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığını söyleyen Çelikel, olayın İbrahim Tatlıses'in oğlunu Harbiye konserine davet etmesiyle gerçekleştiğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe paylaştı! Beğeni yağdıPeş peşe paylaştı! Beğeni yağdı
31 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?31 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.