İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe taktırdı! İlk açıklama geldi

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmed Salim Tatlıses arasında sular durulmuyor. Tatlıses, oğlunun kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeden uzaklaştırma talebinde bulundu. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Ahmed Salim Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e ayağa kelepçe olarak takılan elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmed Salim Tatlıses, babasına mahkemece belirlenen 3 kilometreden daha fazla yaklaşırsa, ekipler anında bilgilendirilecek.

Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, çıkan haberler sonrası açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi ve "Maalesef, İbrahim Tatlıses; müvekkil Ahmet Tatlıses ile bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim hiçbir iletişim ve diyaloğu bulunmamasına rağmen, müvekkilim hakkında İzmir 2. Aile Mahkemesi aracılığıyla uzaklaştırma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talep üzerine müvekkil Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'e yaklaşmaması yönünde hüküm kurmuştur" dedi.

Çelikel, sözlerine "...Basit şekilde anlatmak gerekirse, müvekkil Ahmet Tatlıses’in ayağına elektronik kelepçe takılmış; İbrahim Tatlıses’e 3 km mesafeden fazla yaklaşması halinde bu kelepçe aracılığıyla sistemin uyarılması ve ilgili birimlere otomatik olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır" diye devam etti.

Müvekkilinin haklarını kanuni yollarla aradığını ve hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığını söyleyen Çelikel, olayın İbrahim Tatlıses'in oğlunu Harbiye konserine davet etmesiyle gerçekleştiğini belirtti.