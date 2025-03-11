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Icardi ile arasında sular durulmuyor! Wanda Nara hakkında 'borç batağında' iddiası! Banka kredisini ödeyemedi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 10:47
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi. Wanda Nara'ya, bankaya ödemediği kredi borçları sebebi ile 240 milyon peso (8.2 milyon TL) ceza kesildiği söylendi.

Icardi ile arasında sular durulmuyor! Wanda Nara hakkında 'borç batağında' iddiası! Banka kredisini ödeyemedi...

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor. Olaylı bir şekilde boşanma süreci geçiren ünlü çiftten Wanda Nara hakkında şimdi de bambaşka bir iddia gündeme geldi.

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu yazdı.

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Yanina Latorre, Wanda Nara’nın yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etti. Latorre; "Wanda, 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yanina Latorre ayrıca, Wanda Nara’nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi’yi de kızlarının telefonlarından engellediğini ifade etti. Bu durum üzerine Icardi’nin Nara’yı şikâyet ettiğini söyledi.

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Wanda Nara, borç batağında olduğuna ilişkin iddiaların aksine lüks hayatından ödün vermiyor. Sık sık özel uçaklarla seyahat ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
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