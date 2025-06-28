Icardi ile Wanda Nara arasında gerilim sürüyor! Polis kapıya geldi, baygınlık geçirdi! Gözaltına alındı iddiası...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara arasındaki kriz sürüyor. Resmen boşanan ikiliden Icardi, çocuklarını görebilmek için Wanda Nara'nın evine gitti.

10 SAATLİK BEKLEYİŞ

Ancak Wanda Nara, Icardi'ye kapıyı açmayınca kriz yaşandı, polis ekipleri çağrıldı. Icardi'nin çocuklarını görme yetkisine sahip olmasına rağmen Wanda, 10 saatlik bir kriz yaşattı.

Arjantin basınında manşetlere taşınan olayda, Wanda Nara'nın baygınlık geçirdiği ve gözaltına alındığı iddia edildi.

Uzun bekleyiş ve olaya polisin müdahale etmesinin ardından Icardi çocuklarına kavuştu.