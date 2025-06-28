MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Icardi ile Wanda Nara arasında gerilim sürüyor! Polis kapıya geldi, baygınlık geçirdi! Gözaltına alındı iddiası...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim sürüyor. Galatasaray'ın golcüsü, mahkeme kararıyla kızlarını almak için Wanda'nın evine gitti ancak kapıda kaldı. Yaşanan son olayda polis kapıya dayandı.

Icardi ile Wanda Nara arasında gerilim sürüyor! Polis kapıya geldi, baygınlık geçirdi! Gözaltına alındı iddiası...
Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara arasındaki kriz sürüyor. Resmen boşanan ikiliden Icardi, çocuklarını görebilmek için Wanda Nara'nın evine gitti.

icardi

10 SAATLİK BEKLEYİŞ

Ancak Wanda Nara, Icardi'ye kapıyı açmayınca kriz yaşandı, polis ekipleri çağrıldı. Icardi'nin çocuklarını görme yetkisine sahip olmasına rağmen Wanda, 10 saatlik bir kriz yaşattı.

İCARDİ 3

Arjantin basınında manşetlere taşınan olayda, Wanda Nara'nın baygınlık geçirdiği ve gözaltına alındığı iddia edildi.

İCARDİ

Uzun bekleyiş ve olaya polisin müdahale etmesinin ardından Icardi çocuklarına kavuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Biletler sadece 50 kişiye satılacak Tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Biletler sadece 50 kişiye satılacak
Sevgilisiyle tatile çıktı! Romantik poz gecikmedi Sevgilisiyle tatile çıktı! Romantik poz gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi mauro icardi wanda nara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Mourinho işi telefonda bitirdi! Anlaşma kesinleşti... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Mourinho işi telefonda bitirdi! Anlaşma kesinleşti... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Hakan Çalhanoğlu Inter yönetimine resti çekti! İlk uçakla kamptan ayrıldı

Hakan Çalhanoğlu Inter yönetimine resti çekti! İlk uçakla kamptan ayrıldı

CHP’li isim isyan etti! ‘Eski Bakan Yardımcısı sekiz ayrı maaş alıyor’

CHP’li isim isyan etti! ‘Eski Bakan Yardımcısı sekiz ayrı maaş alıyor’

Türkiye’yi neler bekliyor? Ünlü astrolog anlattı...

Türkiye’yi neler bekliyor? Ünlü astrolog anlattı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.