Icardi ve Wanda Nara arasında bir kriz daha! Gelen mail olay yarattı! Milyon Euro'luk hırsızlık suçlaması

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ayrıldığı eşi Wanda Nara ile sorunlar yaşamaya devam ediyor. Çocukların velayeti ya da babalarıyla görüşmelerinde sürekli sorun çıkaran Wanda Nara dün akşam ilginç paylaşımlar yaptı.

Dün çocuklarını okuldan alan Mauro Icardi bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımdan saatler sonra Wanda Nara'dan şoke eden ifadelerin yer aldığı bir paylaşım geldi. Hedefte ise Icardi'den çok nişanlısı China Suarez vardı.

'KÖTÜ İNSAN'

İşte Wanda'nın Instagram'da yaptığı paylaşım: Bu o... kızın mahvettiği bir başka yeniden buluşma. Kızlarımın her gözyaşı damlasının bedelini ödeyeceksin. O... kız!!! İki ay sonra babalarının kızlarını görebilmesini sağladık ve sen okula mı gidiyorsun? Ve en küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesini engelliyorsun. Kötü insan!!!

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Icardi bu paylaşıma yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: "Bana mı öyle geliyor, yoksa durum tersine dönüyor ve birçoğunun maskeleri düşüyor mu? Haklı olarak karşı taraf biraz sinirli ve benim sosyal ağlarımda yayınlamayacağım saçmalıklar yazıyorlar."

"Yeniden bağlanma mı diyorlar? Yeniden bağlanma falan yok çünkü bağ her zaman vardı (bunu ben değil, uzmanlar söylüyor) ve her şey kayıtlarda. Artık bırak şu işleri, Wandixxxxxx, çok kıskanıyorsun, çok kin besliyorsun... Yeni sevgilime, gelecekteki eşime saygı göster...bSiz pembe Lamborghini'nin şovunu satın almaya devam edin, ben kızlarımın velayetini almaya gidiyorum!!!! Ve her geçen gün daha da yaklaşıyorum... Tik, tak, tik, tak... Az kaldı Johnny!!!"

"Isabella, koltukta uyuyakaldığı için ikramlara katılmadı. Onu yıl sonu okul gösterisinde izlemeye gittim ve yine biraz üzgündü, çünkü onu alıp götüreceğimi ve annesini bir daha asla göremeyeceğini düşünüyordu. 8 yaşındaki bir çocuk böyle düşünür mü? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beyni yıkanmış mı? Ahhhhh, 8 yaşındaki bir çocuğun psikolojik uzman raporunda, anne tarafının dilini kullanarak yetişkin gibi ve tekrarlayıcı bir dil kullandığı yazdığını da belirtmeyi unutmuşum...

"Onu dinlenmeye bırakma ve diğer kardeşleriyle birlikte öğle yemeğine gelmeme kararını saygıyla karşıladım, ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim. Yakında her şey yoluna girecek."

"Anlıyorum ki WN sirki ve palyaçoları reyting alıyor ve bu kadar yalanı bu kadar önemsiyorlar... Tüm bu olaydaki annenin odak noktası Eugenia China Suárez. Hiçbir zaman kızlarını düşünmedi, sadece egosunu, kıskançlıklarını, öfkesini düşündü... Kızlarım bugün ve her zaman partnerimle olacak çünkü bir eski sevgilinin kimle birlikte olmamı istediğiyle ilgili yasaklayan ya da bunu zorunlu kılan bir yasa yok. Hadi Wandixxxxx, bir an önce bırak artık... endişen çocukların olsun, kimle birlikte olacağım değil."

'7 MİLYON EURO'LUK HIRSIZLIK'

"Telefonuma bakarken, başka bir kanıt buldum... İtalya'da, kişisel hesabına aktarılan 7 milyon Euro'luk hırsızlık açıkça ihbar edildi."