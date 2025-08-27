İçerik üreticisi Fatma Özkaya ifşalar sürerken patladı! "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

Türkiye’de son dönemde kadınların maruz kaldıkları tacizleri sosyal medyada ifşa etmesi gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle ünlü isimlere dair yapılan ifşalar günlerdir konuşuluyor.

Mesut Süre, Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlere dair yapılan ifşalardan sonra bir içerik üreticisi açıklamalarıyla dikkat çekti. Fatma Özkaya isimli bir içerik üreticisi 'ifşa' gündeminin ne zaman muhafazakar camiaya da sıçrayacağını sorguladı.

"Masum değilsin, sadece henüz sıra sana gelmedi" diyen Özkaya"İfşalar gırla bu kıvılcım ne zaman muhafazakar camiaya sıçrayacak merak ediyorum" dedi.

"ÇOKLU EVLİLİK CAİZ KILIFIYLA..."

İçerik üreticisi Fatma Özkaya "Siz ne yapıyorsunuz genç kızları Üsküdar'da çaya davet ediyorsunuz. Genç kızlara oturup mutsuz evliliklerinizi anlatmanız da taciz, istismar. İmkânı olan Başakşehir'de ev açıyor. Çoklu evlilik caiz kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Edebiyat dergilerine yazmaya çalışan genç kızların hayalini umudunu sarsıyorsunuz bu da taciz. Biliyorsunuz ki muhafazakar camiada bir şeyi ifşa etmek çok daha zor." ifadelerini kullandı.

Fatma Özkaya konuşmasına devam ederek "Cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik sebebi sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı. O yüzden islamcı abicim senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye" dedi.