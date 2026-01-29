MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İcralık olmuş, evinden atılmıştı! Metin Keçeci galada ortaya çıktı

Rol aldığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Metin Keçeci geçtiğimiz aylarda zor günler geçirdiğini söylemişti. Ünlü isim verdiği bir röportajda icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Keçeci yaşadığı zorlu günlerin ardından TRT dizisine dahil oldu. Ünlü isim aylar sonra film galasında ortaya çıktı.

İcralık olmuş, evinden atılmıştı! Metin Keçeci galada ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

İcralık olmuş, evinden atılmıştı! Metin Keçeci galada ortaya çıktı 1

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği de ifade etmişti.

İcralık olmuş, evinden atılmıştı! Metin Keçeci galada ortaya çıktı 2

'CENAZEME KİMSE GELMESİN'

Ünlü isim ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.

İcralık olmuş, evinden atılmıştı! Metin Keçeci galada ortaya çıktı 3

Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildi. Sıkıntılı günlerini biraz da olsa atlatan Metin Keçeci film galasında ortaya çıktı.

İcralık olmuş, evinden atılmıştı! Metin Keçeci galada ortaya çıktı 4

Metin Keçeci'nin son haline sosyal medyada; 'toparlamış gibi', 'iyi görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizide istenmemişti! Sokakta pankart açıp seslendiFenomen dizide istenmemişti! Sokakta pankart açıp seslendi
Ünlü rapçiye destek verdi! 'Önüne eğilin'Ünlü rapçiye destek verdi! 'Önüne eğilin'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Metin Keçeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.