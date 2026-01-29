İcralık olmuş, evinden atılmıştı! Metin Keçeci galada ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği de ifade etmişti.

'CENAZEME KİMSE GELMESİN'

Ünlü isim ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.

Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildi. Sıkıntılı günlerini biraz da olsa atlatan Metin Keçeci film galasında ortaya çıktı.

Metin Keçeci'nin son haline sosyal medyada; 'toparlamış gibi', 'iyi görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.