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İdil Bilgen'in Türkiye'yi temsil ettiği Miss World hakkında olay sözler! Milla Magee yarışmadan çekildi

Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen'in de yer aldığı Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda yer alan Milla Magee yarışmadan çekildi. Milla Magee yarışmadan çekildikten sonra söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düştü.

İdil Bilgen'in Türkiye'yi temsil ettiği Miss World hakkında olay sözler! Milla Magee yarışmadan çekildi
Kubra Akalın

Hindistan'da yapılan Miss World yarışması gündemdeyken İngiliz güzelden bomba açıklamalar geldi. Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen'in Türkiye'yi temsil ettiği yarışmaya dair Milla Magee olay suçlamalarda bulundu.

İngiltere'yi temsil eden 24 yaşındaki Milla Magee "Fark yaratmak için oraya gittim ama gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldık. Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f....e gibi hissediyorsun." dedi.

Milla Magee, zengin erkek sponsorların önünde teşhir edildikten sonra yarışmadan çekilmeye karar verdiğini belirterek, yarışmacılardan 7/24 makyaj yapmaları ve kahvaltı dâhil tüm gün balo elbisesi giymelerinin istendiğini dile getirdi.

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"DAHA FAZLA DAYANAMADIM"

Milla Magee, gösteriye yatırdıkları para karşılığında orta yaşlı erkekleri eğlendirmek zorunda olduklarının söylenmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek şunları söyledi:

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6 kişilik her masada iki kız vardı. Bizden, onlara teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum. Buraya insanların eğlenmesi için gelmedim. Kendimi bir f....e gibi hissettirdiler. Kendimi asla böyle bir durumda bulacağımı beklemiyordum. Orada bu insanları memnun etmek ve performans gösteren maymunlar gibi oturmak için bulunuyorduk. Buna dayanamadım. Daha fazla dayanamadım. Miss World'ün değişmesi gerek."

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İngiltere'ye dönen Milla Magee'in yerine Miss World'de İngiltere'yi Miss England ikincisi 25 yaşındaki Charlotte Grant temsil edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Miss World İdil Bilgen
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