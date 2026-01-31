İfadeler örtüşmüyor! Güllü’nün son anındaki o detay ortaya çıktı

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, bilirkişi raporu ile tanık Sultan'ın beyanı arasındaki farklılıklar kamuoyunda bazı yanlış yorumlara neden olurken, edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tüm delilleri birlikte ele alarak her ihtimali değerlendiriyor.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; itilme sırasında düşme korkusuyla refleks gösteren Güllü'nün, vücudunu manevra yaparak odaya doğru çevirmiş olabileceği değerlendirilirken, soruşturmanın tek bir veri üzerinden değil tüm senaryolar masada tutularak sürdürüldüğü öğrenildi.

DIŞ KUVVET ETKİSİ

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunda yer alan teknik değerlendirmeler ile tanık Sultan'ın ifadesi arasındaki 'yön' farklılığı, bazı haber mecraları ve sosyal medya paylaşımlarında farklı şekillerde yorumlandı.

Söz konusu farklılığın, tanık beyanının geçersiz olduğu yönünde algı oluşturacak biçimde sunulmasının ise dosyanın bütünlüğüyle örtüşmediği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın oluş şekline ilişkin hiçbir senaryoyu dışlamadan hareket ediyor. Bilirkişi raporları, tanık anlatımları, olay yeri bulguları ve adli tespitlerin bir bütün halinde ele alındığı, soruşturmanın yalnızca tek bir rapora veya tek bir ifadeye dayanılarak yönlendirilmediği öğrenildi.

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarının, olayın muhtemel oluş şekillerini teknik veriler çerçevesinde değerlendirildiği, kesin ve değişmez hükümler içermediği belirtiliyor. Buna rağmen raporun yalnızca belirli bölümlerinin esas alınarak yapılan yorumların, kamuoyunda yanıltıcı sonuçlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Raporda, düşmenin dış bir kuvvet etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin tespitlerin de bulunduğu hatırlatılıyor.

Tanık Sultan'ın, itilme anında Güllü'nün yüzünün pencereye dönük olduğu yönündeki ifadesinin, olayın fiziksel gelişimi açısından mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Güllü'nün arkasından bacaklarından kavranması sırasında ayaklarının yerden kesilmesiyle düşme korkusu yaşayıp refleks göstererek vücudunu odaya doğru çevirmeye çalışmış olabileceği, bu manevra sırasında pencere kenarına tutunma çabası göstermesinin doğal bir savunma refleksi kapsamında ele alındığı aktarılıyor. Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği, hiçbir delilin tek başına belirleyici kabul edilmediği ve nihai değerlendirmenin tüm bulguların birlikte ele alınmasıyla yapılacağı öğrenildi.