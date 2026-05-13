İki gün önce doğum günüydü... 'Eczacı Bahadır' Alp Balkan'a veda

Doğum gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden Mahallenin Muhtarları dizisinin Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Öznur Yaslı İkier

Erkan Can'ın başrolde olduğu, 1992-2002 yılları arasında yayınlanan “Mahallenin Muhtarları” adlı diziyle tanınan oyuncu Alp Balkan hayatını kaybetti.

Dizide “Eczacı Bahadır” karakterine hayat veren Balkan'dan gelen acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

Doğum gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden Alp Balkan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Balkan'ın tabutu, cenaze namazından dakikalar önce Bakırköy Yenimahalle Camii'ne getirildi.

Oğlunun cenazesine tekerlekli sandalye ile katılan acılı baba, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Alp Balkan'ın cenazesine ünlü isimler akın etti. Cenazeye gelenler arasında; Süleyman Yağcı, Tuna Arman, Şehrazat ve Çiğdem Tunç gibi isimler vardı.

Alp Balkan'ın cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenaze imamının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Helallik alan imam; 'Şahsım adıma söylüyorum, tenzih ediyorum sizi. Biz cenaze imamlarıyız, çok nadir görüyoruz böyle kalabalığın helal ettiğini ve iyi biliriz dediğini.' ifadelerini kullandı.

