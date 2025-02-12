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  4. İki kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan şaşırtan hamle

İki kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan şaşırtan hamle

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.02.2025 11:44
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Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 2018 yılında Amsterdam'da Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Akçıl'ın mutluluğu yalnızca 9 ay sürmüş ünlü çift 2019 yılında boşanmıştı. Daha sonra bir kez daha nikah masasına oturan ikilinin birlikteliği yine boşanma ile sonuçlanmıştı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan şaşırtan bir hamle daha geldi.

İki kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan şaşırtan hamle

Açıklamaları, aşkları ve sosyal medyadaki yorumlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bu defa özel hayatıyla dikkat çekti.

Sinan Akçıl 2018 yılında Amsterdam'da Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturmuş ancak mutluluğu kısa sürmüş ve ünlü çift 9 ay sonra boşanma kararı almıştı.

SİNAN 2

Bu ayrılığın ardından Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl 2021 yılında yeniden nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin evliliğe verdikleri ikinci şans yine işe yaramamış, ünlü çift 2022 yılında yeniden boşanmışlardı.

evlilik

SON HAMLE ŞAŞIRTTI

Gel Konuşalım programına çıkan Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; iki kez evlenip boşanan çift, yeniden görüşmeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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