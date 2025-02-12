İki kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan şaşırtan hamle

Açıklamaları, aşkları ve sosyal medyadaki yorumlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bu defa özel hayatıyla dikkat çekti.

Sinan Akçıl 2018 yılında Amsterdam'da Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturmuş ancak mutluluğu kısa sürmüş ve ünlü çift 9 ay sonra boşanma kararı almıştı.

Bu ayrılığın ardından Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl 2021 yılında yeniden nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin evliliğe verdikleri ikinci şans yine işe yaramamış, ünlü çift 2022 yılında yeniden boşanmışlardı.

SON HAMLE ŞAŞIRTTI

Gel Konuşalım programına çıkan Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; iki kez evlenip boşanan çift, yeniden görüşmeye başladı.