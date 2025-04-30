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İlayda Akdoğan'ın kırmızı elbisesi olay oldu! Göğüs detayı kıyafetin önüne geçti

Kötü Adamın On Günü dizisindeki sahneleriyle uzun süre konuşulan İlayda Akdoğan kırmızı elbisesiyle poz verdi. Göğüslerindeki gül detayıyla dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

İlayda Akdoğan'ın kırmızı elbisesi olay oldu! Göğüs detayı kıyafetin önüne geçti
Kubra Akalın

'Umuda Kelepçe Vurulmaz', 'Dolunay' ve 'Oyunbozan' gibi dizilerle adından söz ettiren İlayda Akdoğan yurt dışına gitti. İddialı pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu yine adından söz ettirdi.

Şu sıralar yurt dışında çeşitli davetlere katılan Akdoğan'ın son pozuna yorum yağdı. Kırmızı elbisesiyle poz veren İlayda Akdoğan'ın elbisesinin göğüs kısmındaki gül detayı gözden kaçmadı.

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Oyuncunun pozuna hayranlarından beğeni yağarken "İnanılmaz yakışmış", "Cesur seçim", "Kıyafet çok yakışmış" yorumları da yapıldı.

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Oyuncu son olarak katıldığı davette şu sözlerle dikkat çekmişti:

“6 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. 10’lu yaşlarımda ailem okuluma odaklanmamı istedi. ‘Mustang’in senaryosunu ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Audition’a gidişimi dün gibi hatırlıyorum. İçimden ‘İşte bu. Her şey bu filmle değişecek’ demiştim. 15 yaşımda İnebolu’da ‘Mustang’i çekerken filmin Oscar’a aday olacağını tahmin bile edemezdim. 16’mda ise ilk kez Amerika’ya gittiğimde hayallerimizi gerçekleştirmek için çok emek harcadık. Film yayınlandıktan 10 yıl sonra tekrar Los Angeles’ta olmak bana inanılmaz güçlü ve duygusal hissettiriyor. Bugün hâlâ yarattığı etkiye şahit olmak müthiş bir his.”

Mynet'in Sesi
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İlayda Akdoğan
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