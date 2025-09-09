MAGAZİN

İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest hakkında karar verildi

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest'in KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirdiği ilk +18 konseri büyük ses getirmişti. Konser sonrası dansları ve kostümleriyle eleştirilen Manifest grubu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Manifest hakkında karar verildi.

Öznur Yaslı İkier

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, son konserleriyle sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.

Grubun Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen ilk +18 konseri sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

KARAR VERİLDİ

"Hayasızca Hareketlerde Bulunmak" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açılan Manifest grubu üyelerine yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.

