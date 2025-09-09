İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest hakkında karar verildi

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, son konserleriyle sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.
Grubun Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen ilk +18 konseri sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
"Hayasızca Hareketlerde Bulunmak" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açılan Manifest grubu üyelerine yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.
