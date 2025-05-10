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İlk kez anne olacak! Meriç Aral'dan karnı burnunda poz

Eylül 2024'te nikah masasına oturan Meriç Aral ile Serkan Keskin şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olacak olan Aral, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

İlk kez anne olacak! Meriç Aral'dan karnı burnunda poz
Öznur Yaslı İkier

Uzun yıllardır aşk yaşayan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral, 19 Eylül 2024 tarihinde nikah masasına oturdu.

Daha önce üç kez düğünlerini erteleyen ve Etiler'de bir mekanda evlenen ünlü çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

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ERKEK BEBEK GELİYOR

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin, erkek bebek bekliyor.

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"DELİRECEĞİM GİBİ"

Heyecanı günden güne büyüyen Meriç Aral, yeni bir paylaşım yaptı. Bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, "Sakinim ama delireceğim gibi" notunu düştü.

Ayna karşısında poz veren 36 yaşındaki Meriç Aral'ın büyüyen karnı dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
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