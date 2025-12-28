İlk soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaba kendisi de şaşırdı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’in bu haftaki bölümünde bir yarışmacının elendiği soru gündem oldu. Yarışmaya katılan bir yarışmacı henüz ilk soruda elenerek şaşırttı.

İLK SORUDA ELENDİ

Yarışmacının karşısında ilk soruda karşısına, "A, b, c" diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya, 'A - D, e, f' cevabını verdi.

KENDİSİ DE ŞAŞIRDI

Doğru cevabın, 'D- V, y, z' olduğu gören yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı.