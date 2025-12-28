MAGAZİN

İlk soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaba kendisi de şaşırdı

Kim Milyoner Olmak İster’de bu haftaki bölüm yayınlandı. Bir yarışmacı daha ilk sorudan elendi. Yarışmacının yanlış cevap verdiği soruda gördüğü doğru cevaba kendisi de şaşırdı.

İlk soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaba kendisi de şaşırdı
Recep Demircan

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’in bu haftaki bölümünde bir yarışmacının elendiği soru gündem oldu. Yarışmaya katılan bir yarışmacı henüz ilk soruda elenerek şaşırttı.

İLK SORUDA ELENDİ

Yarışmacının karşısında ilk soruda karşısına, "A, b, c" diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya, 'A - D, e, f' cevabını verdi.

İlk soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaba kendisi de şaşırdı 1

KENDİSİ DE ŞAŞIRDI

Doğru cevabın, 'D- V, y, z' olduğu gören yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı.

İlk soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaba kendisi de şaşırdı 2

Kim Milyoner Olmak İster
