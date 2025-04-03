İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her sahnesi ayrı olay olan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyor. İnci Taneleri'ne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam yeni bölüm yerine tekrar bölümü ekrana getirilecek.

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Dizilerin yeni bölümleri Bayram haftası nedeniyle yayınlanmıyor. Bir sonraki hafta dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilecek.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Azem Ferda’nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem’i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur. Cihan’ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.

Senarist Demir sayesinde Azem’in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.