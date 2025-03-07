İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisiyle aşkla geldi! El ele...

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün gibi birçok başarılı projede yer alan ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü her adımıyla olay oluyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başaran Hazar Ergüçlü şimdi de sevgilisi Efe Çelik ile bir paylaşım yaptı.

Güneşli havanın tadını çıkaran Ergüçlü sevgilisiyle el ele yürüyüşe çıktı. Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.