MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisiyle aşkla geldi! El ele...

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisiyle aşkla geldi! El ele...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 16:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü aşka geldi. Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisiyle aşkla geldi! El ele...

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün gibi birçok başarılı projede yer alan ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü her adımıyla olay oluyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başaran Hazar Ergüçlü şimdi de sevgilisi Efe Çelik ile bir paylaşım yaptı.

hazar 1

Güneşli havanın tadını çıkaran Ergüçlü sevgilisiyle el ele yürüyüşe çıktı. Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.

HAZAR 2

Mynet'in Sesi
Yeni yaşını kutladı! Çocukluk karesine yorum yağdıYeni yaşını kutladı! Çocukluk karesine yorum yağdı
Son haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söylediSon haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söyledi
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de diplomatik kriz iddiası! 2 ayda yüzlerce kişi istifa etti

ABD'de diplomatik kriz iddiası! 2 ayda yüzlerce kişi istifa etti

Trump'ın şakası yok! 'Nükleer' rest: Gönderdiği mektupla gözdağı verdi

Trump'ın şakası yok! 'Nükleer' rest: Gönderdiği mektupla gözdağı verdi

Son haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söyledi

Son haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söyledi

Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi almayı bekleyenleri uyardı!

Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi almayı bekleyenleri uyardı!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.