İnci Taneleri'nin güzeli Bestemsu Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor! Yeni evi için kesenin ağzını açtı

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Kirli Sepeti ve şimdilerde de İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir her adımıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu 2023 yazından beri birlikte olduğu Burak Deniz ile ayrılmış ve ayrılığı 'Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu' ifadeleriyle duyurmuştu.

YENİ YATIRIMI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Güzel oyuncu şimdi de gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih eden Özdemir İtalya'nın Toskana bölgesinden 15 milyon TL'ye ev satın aldı.

Ünlü ismin projeler için sık sık İtalya'ya gidip gelmeyi planladığı için ev almayı tercih ettiği öğrenildi.