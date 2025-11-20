MAGAZİN

İnci Taneleri'nin Kamuran ağabeyi Deniz Erdoğan 48 saattir yoğun bakımda! Acil operasyona alındı

İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Kamuran ağabey' karakteriyle adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi ünlü oyuncu Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı sebebiyle acil operasyona alındı. Eşi haberi 'Büyük mucizeymiş' sözleri ile duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi ünlü oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı.

Ani göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın, kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi. Erdoğan'ın eşi Elif Erol Erdoğan, Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunu paylaştı.

Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci şöyle anlattı; "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

Deniz Erdoğan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa" notunu düştü.

'ACİL OPERASYONA ALINDI'

Elif Erol Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı."

"İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve ardından üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür, bin şükür… Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı, şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var…"

