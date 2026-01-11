MAGAZİN

Pınar Altuğ'a mesaj atıp 450 bin TL istedi! Ünlü oyuncu şaştı kaldı

Pınar Altuğ kendisinden 450 bin TL isteyen takipçisinin mesajını paylaşarak gündem oldu. Oyuncu ve sunucu bu rahatlığa anlam veremeyerek durumu eleştirdi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden aldığı şaşırtıcı bir mesajla neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan ve son dönemde Yağmur Atacan ile çektiği videolarla gündeme gelen Altuğ'a gelen mesaj gündemde.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’a gönderilen mesajda, kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü öne sürerek 450 bin TL zarar ettiğini söyledi ve ünlü oyuncudan yardım istedi.

Altuğ'un takipçisi; Gaziantep’te yaşadığını, 9 aylık inşaat parasının alındığını iddia etti ve maddi olarak çok zor durumda olduğunu belirterek Pınar Altuğ’dan para istedi. Mesajdaki rahat üslup karşısında Altuğ şaşkınlığını gizleyemedi.

Pınar Altuğ mesajı ifşa ederek "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" dedi.

