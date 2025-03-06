İnci Taneleri’nin Semiramis’i Bestemsu Özdemir rolü için imaj değiştirdi! Görenler çok şaşırdı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'ne saçlarını sarıya boyatıp dahil olan Bestemsu Özdemir yeniden imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu saçlarını kısacık kesip kumrala boyadı.

Bestemsu Özdemir bu haliyle de izleyicisinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzel olmuş', 'her halin güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Dizisi hakkında açıklamalar yapan Özdemir, “İnci Taneleri’nde inanılmaz güzel bir kadro var. Oynadığım Semiramis karakterine bayılıyorum. Onunla benzer özelliklerimiz de var. Ben de onun gibi dik başlıyım. Çok zevk alıyorum onu oynamaktan” şeklinde konuştu.