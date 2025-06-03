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İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir yaşadığı ihaneti ilk kez anlattı! 'Otelde bastım'

Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Semiramis karakteriyle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir, Saba Tümer'in programında yaptığı bir itirafla gündem oldu. Bestemsu Özdemir eski sevgilisini arkadaşıyla otelde bastığını anlatınca o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir yaşadığı ihaneti ilk kez anlattı! 'Otelde bastım'
Öznur Yaslı İkier

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede rol alan Bestemsu Özdemir şimdilerde İnci Taneleri dizisinde 'Semiramis' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayatıyla da gündemde olan Özdemir, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Programdaki samimi itiraflarıyla dikkat çeken Özdemir, yıllar önce yaşadığı bir ihaneti tüm açıklığıyla anlattı.

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Ayrı oldukları dönemde sevgilisiyle barışmak üzere sözleştiklerini belirten oyuncu, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı, "Ayrıydık, sabah barışmaya gelecekti. 1 ay sonra ilk defa konuşmuştuk hatta o gün. 'Ben sabah eve gelmek istiyorum' dedi. Sabah üçte arkadaşım aradı, benimkini görmüş bir otelin önünde. 'Hadi ne işiniz var orada, bize gelin' dedi. Dedim ki 'Ben evdeyim.'"

Bu telefonun ardından sevgilisinin gerçekten otelde olup olmadığını anlamak için harekete geçtiğini söyleyen Özdemir, yaşadığı yüzleşmeyi şöyle anlattı: Otele gittim, 'Burada yok' dediler. Ama orası benim ezberimde… İki sezon Kara Para Aşk çektim, her köşesini bilirim. Hemen otoparka indim, arabayı onun aracının yanına çektim. Sonra yukarı çıktım, resepsiyona 'Söyleyin insin' dedim. Yaklaşık yarım saat sonra indi. Ben de sadece 'Göreceğimi gördüm, çok teşekkür ederim' dedim. Tek başınaydı ama yukarı çıkmaya cesaretim yoktu. Kendime öyle bir travma yaşatamazdım.

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'ORTAK TANIDIĞIMIZ BİRİ'

İhanetle karşılaştığı kadının da yabancı olmadığını dile getiren oyuncu, "Tanıdığım biri çıktı. İkimizin de bir senedir tanıdığı biri. Benden hemen önce o tanışmıştı, ben ise bir iş vasıtasıyla. Sonra karşıma o kızımız çıktı. O gün o konu benim için bitti" diyerek noktayı koydu.

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HANGİ ESKİ SEVGİLİ OLDUĞU MERAK EDİLİYOR

Saba Tümer'in "Kaç sene geçti bu adamla?" sorusuna "İki, iki buçuk sene" yanıtını veren Bestemsu Özdemir, isim vermekten kaçınsa da sosyal medyada bu kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bestemsu Özdemir İnci Taneleri
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