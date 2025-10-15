İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü'nün leopar desenli tarzı! Süper minisiyle sere serpe poz verdi

Oyuncu Hazar Ergüçlü hem rol aldığı dizilerle hem de özel hayatıyla adından söz ettiren bir isim. İnci Taneleri dizisindeki rolüyle ve pavyon dansıyla geçen sezona damga vuran oyuncu tiyatroda da aktif.

İnci Taneleri dizisinin ekrana dönmesini bekleyen güzel oyuncu son olarak sosyal medyada pozlarını paylaştı.

Hazar Ergüçlü cesur tarzıyla yine adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Instagram hikayesinde paylaştığı leopar desenli kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

Sere serpe süper minili elbisesiyle pozlarını paylaşan güzel oyuncuya "Ne giyse yakışıyor" yorumu geldi.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?

Senaryosunun Yılmaz Erdoğan'a ait olduğu İnci Taneleri 3. sezon ne zaman merak ediliyor. İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. İnci Taneleri 3. sezon çekimlerinin Ocak 2026'da başlayacağı ve yeni sezonun şubat ayında başlayacağı söyleniyor ancak henüz BKM'den bir detay verilmedi.