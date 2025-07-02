İnci Taneleri setinde aşk bombası patlamıştı! Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey sessiz sedasız ayrıldı

İnci Taneleri dizisinin setinde geçtiğimiz yıl aşk bombası patlamıştı. Dizide Nusret karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun Nehir rolüne hayat veren Sera Kutlubey ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey cephesinden kötü haber geldi. Gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileri uzun sürmeyen çift, sessiz sedasız yollarını ayırdı.
Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran ikili, ortak paylaşımlarını da kaldırarak ayrılıklarını gözler önüne serdi.
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