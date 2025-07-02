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İnci Taneleri setinde aşk bombası patlamıştı! Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey sessiz sedasız ayrıldı

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin setinde aşk bombası geçtiğimiz yıl patlamıştı. Dizide Nusret karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun Nehir rolüne hayat veren Sera Kutlubey’e gönlünü kaptırdığı öğrenilmişti. Ancak ikilinin aşkı pek uzun sürmedi. Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey'in sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi.

İnci Taneleri setinde aşk bombası patlamıştı! Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey sessiz sedasız ayrıldı
Öznur Yaslı İkier

İnci Taneleri dizisinin setinde geçtiğimiz yıl aşk bombası patlamıştı. Dizide Nusret karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun Nehir rolüne hayat veren Sera Kutlubey ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

İnci Taneleri setinde aşk bombası patlamıştı! Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey sessiz sedasız ayrıldı 1

Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey cephesinden kötü haber geldi. Gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileri uzun sürmeyen çift, sessiz sedasız yollarını ayırdı.

İnci Taneleri setinde aşk bombası patlamıştı! Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey sessiz sedasız ayrıldı 2

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran ikili, ortak paylaşımlarını da kaldırarak ayrılıklarını gözler önüne serdi.

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Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri
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