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İnternet servis ararken dikkat! Ünlü oyuncu fena dolandırıldı | 25 bin TL'yi hemen ödedi ama...

Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisi bozulunca internetten kombi servisi aradı. Ulaştığı teknik servis sahte çıkınca fena dolandırıldı. 25 bin TL ödeyen oyuncu soluğu karakolda aldı.

İnternet servis ararken dikkat! Ünlü oyuncu fena dolandırıldı | 25 bin TL'yi hemen ödedi ama...
Kubra Akalın

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Eda Nur Hancı, kombisi arızalanınca internetten bulduğu numaradan servisi aradı. Teknik servisten geldiğini söyleyen iki kişi, "Ana kartınız yanmış" deyip oyuncuya 25 bin TL fatura çıkardı.

Aralık ayında yaşanan olayda Eda Nur Hancı, teknik servis logolu kıyafet giyen iki kişiden şüphelenmedi.

Sözde ustalar, kombiyi inceledikten sonra ana kartın yandığını ve 25 bin TL'lik bir masrafın çıktığını söylediler. Sabah'ta yer alan habere göre; Hancı, parayı ustaların verdiği IBAN'a gönderdi. Bir daha eve gelen olmayınca aynı numarayı aradı ancak kimseye ulaşamadı.

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KARAKOLA KOŞTU

Dolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

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Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

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Eda Nur Hancı
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