İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından acı itiraf! 'Kader böyleymiş'

Osmangazi Köprüsü’nden atlayarak yaşamını yitiren kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay yerindeki vatandaşların ikna çabaları sonuçsuz kalırken, Karaaslan’ın atlama anı saniye saniye kaydedilmişti. Genç fenomenin bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı da öğrenilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan’ın babasının, Ümraniye’deki Hazreti Yusuf Camii’nde görev yapan imam Osman Şevket Karaaslan olduğu öğrenildi.

Kübra Karaaslan’ın ölümünün ardından babası İmam Osman Şevket Karaaslan ilk kez konuştu. Karaaslan, kızının TikTok’ta canlı yayın açıp erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca anlattığını belirttiği öğrenildi.

İmam Karaaslan’ın yakın çevresindekilere "Kızımın TikTok’ta canlı yayın açıp, erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca ona anlattım, onu düzeltmek için çok çaba gösterdim. Ama sözüme kulak vermedi. Kader böyleymiş” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.