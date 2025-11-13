MAGAZİN

''İntiharın eşiğindeyim'' demişti! Metin Keçeci çöpten karton toplarken görüntülendi! Sessizliğini bozdu

Rol aldığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Metin Keçeci geçtiğimiz aylarda zor günler geçirdiğini açıklamış ve ''İntiharın eşiğindeyim'' diyerek yardım istemişti. Geçtiğimiz günlerde çöpten karton toplayarak otobüse binerken görüntülenen Keçeci bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yaptı.

Öznur Yaslı İkier

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programı ile tanınan oyuncu Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını açıklamıştı.

Gözyaşları içinde 'intiharın eşiğindeyim' diyen Keçeci, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra ise oyuncu TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildiğini duyurmuştu.

Metin Keçeci önceki günlerde ise çöpten karton toplarken görüntülenmişti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Keçeci'den açıklama geldi. Ünlü isim;

"Marketten kartonlar aldım, durağa gittim. Toplu taşımayı kullanan biriyim. Halkın içinden hiçbir zaman kopmayan biriyim. Her zaman da öyleyimdir. Otobüs durağına geldiğimde 25-30 kişilik bir kalabalık vardı. Hatta acaba ayıp olur mu kartonlarla bineceğim ama yer var mı diye bakındım. Eve geçtikten sonra bir oyuncu bir arkadaşım, videoyu attı. Baktım dramatik bir müzik de koymuşlar. Ben de normal bir vatandaşım, dümdüz Metin Keçeci'yim, işimiz gücümüzden dolayı biraz göz önündeyim. Toplu taşımayı da kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

