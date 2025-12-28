Jasmine 3. bölüm nasıl izlenir? Asena Keskinci'nin iddialı sahneleri...

HBO Max'in tartışmalı dizisi Jasmine, Türkiye'de gündemden düşmüyor. İlk bölümünden itibaren içerdiği sahneler nedeniyle eleştirilerin hedefi olan dizi, RTÜK tarafından incelemeye alınmış ve 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı' bulunduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası almıştı.

JASMİNE 3. BÖLÜM KONUSU

Ancak tüm bu cezalara rağmen HBO Max, Jasmine'in yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak dizinin 3. bölümü yayınlandı.

Yaklaşık 28 dakika uzunluğundaki bölümde, Jasmine'in müşterilerinin tehlikeli dünyasında sınırlarını zorladığı, Tufan'ın ise kendi karmaşık dünyasıyla boğuştuğu görülüyor.

Dizinin 3. bölümünde de Asena Keskinci'nin iç çamaşırlı halleri gündeme geldi. Genç oyuncunun cesur sahneleri yine konuşuldu.

Jasmine dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler 'Jasmine 3. bölüm izle' arayışına girdi.

JASMİNE NASIL İZLENİR?

"Jasmine" dizisi, HBO Max'in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Diziyi izleyebilmek için bir HBO Max aboneliği satın almanız gerekiyor.