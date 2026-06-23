İpek Filiz Yazıcı aşka geldi! Gün batımında romantik kare...

2022 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ekim ayında boşanan İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı.

24 yaşındaki oyuncunun bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Özellikle arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor paylaşımları bu iddiaları güçlendirmişti.

Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Torğut ile yan yana yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle yayımlayarak aşkını ilan etmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan çiftten İhsan Taha Torğut, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özellikle gün batımında İpek Filiz Yazıcı ile romantik bir karesini paylaşarak dikkat çeken Torğut'un bu gönderisini, oyuncu sevgilisi de kendi sayfasında yayımladı.