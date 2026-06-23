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İpek Filiz Yazıcı aşka geldi! Gün batımında romantik kare...

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini ilan eden İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut'tan romantik kare geldi. Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İpek Filiz Yazıcı aşka geldi! Gün batımında romantik kare...
Öznur Yaslı İkier

2022 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ekim ayında boşanan İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı.

24 yaşındaki oyuncunun bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Özellikle arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor paylaşımları bu iddiaları güçlendirmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşka geldi! Gün batımında romantik kare... 1

Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Torğut ile yan yana yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle yayımlayarak aşkını ilan etmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan çiftten İhsan Taha Torğut, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İpek Filiz Yazıcı aşka geldi! Gün batımında romantik kare... 2

Özellikle gün batımında İpek Filiz Yazıcı ile romantik bir karesini paylaşarak dikkat çeken Torğut'un bu gönderisini, oyuncu sevgilisi de kendi sayfasında yayımladı.

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İpek Filiz Yazıcı
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