İpek Filiz Yazıcı takım kombiniyle dikkat çekti! Kombinine yorum yağdı

Ufuk Beydemir'den boşanan oyuncu İpek Filiz Yazıcı katıldığı davette iddialı bir seçimde bulundu. Ceket-pantolon kombini tercih eden ve ceketinin içine sütyen dahi giymeyen oyuncu sosyal medyayı ikiye böldü.

İpek Filiz Yazıcı takım kombiniyle dikkat çekti! Kombinine yorum yağdı

'Aşk 101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı 2022 yılında Ufuk Beydemir ile evlenmişti. 3 yıl evli kalan çift geçtiğimiz aylarda boşandı.

24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok" diyerek dikkat çekti.

İpek Filiz Yazıcı takım kombiniyle dikkat çekti! Kombinine yorum yağdı 1

Güzel oyuncu son dönemde ise paylaşımlarıyla gündeme geliyor. GQ Men ödül gecesine katılan İpek Filiz Yazıcı iddialı kombiniyle dikkat çekti.

İpek Filiz Yazıcı takım kombiniyle dikkat çekti! Kombinine yorum yağdı 2

Yazıcı siyah takım elbisenin içine hiçbir şey giymedi. Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken oyuncuyu kimi çok beğendi kimi ise fazla cesur buldu.

İpek Filiz Yazıcı takım kombiniyle dikkat çekti! Kombinine yorum yağdı 3

