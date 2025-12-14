İpek Filiz Yazıcı takım kombiniyle dikkat çekti! Kombinine yorum yağdı

'Aşk 101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı 2022 yılında Ufuk Beydemir ile evlenmişti. 3 yıl evli kalan çift geçtiğimiz aylarda boşandı.

24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok" diyerek dikkat çekti.

Güzel oyuncu son dönemde ise paylaşımlarıyla gündeme geliyor. GQ Men ödül gecesine katılan İpek Filiz Yazıcı iddialı kombiniyle dikkat çekti.

Yazıcı siyah takım elbisenin içine hiçbir şey giymedi. Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken oyuncuyu kimi çok beğendi kimi ise fazla cesur buldu.