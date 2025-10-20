MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir boşandı! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir neden boşandı? "İkimiz için de..."

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in bir süredir evliliğinde sorunlar olduğu ve boşandıkları iddia ediliyordu. Güzel oyuncu açıklama yaparak boşanma iddialarını doğruladı. Peki; İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir neden boşandı?

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir boşandı! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir neden boşandı? "İkimiz için de..."
Kubra Akalın

2022 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir'in evlilikleri kısa sürdü. Aralarındaki 10 yaş farkı evlendikleri dönem çok konuşulan ikili boşandı.

Geçtiğimiz günlerde "Yok erken yaşta evlenmişmiş yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Sizin için doğru evlilik yaşı ne söyleyin o zaman evlenelim! Yaşanması gerekiyordu yaşandı. Yeniden doğacak yeniden sevileceksin. Tecrübeydi ders çıkarıldı bitti" yorumunu beğenen İpek Filiz Yazıcı daha fazla dayanamadı.

İpek Filiz Yazıcı sosyal medyada sık sık gündeme gelmesinden sıkılmış olacak ki resmi açıklama yayınladı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir boşandı! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir neden boşandı? "İkimiz için de..." 1

İpek Filiz Yazıcı'nın boşanma açıklaması şöyle:

"Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir boşandı! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir neden boşandı? "İkimiz için de..." 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. soruda elendi! Oktay Kaynarca şaştı kaldı... "Patladım" deyip...3. soruda elendi! Oktay Kaynarca şaştı kaldı... "Patladım" deyip...
Ben Leman'ın Şahika'sı soyundu! O sahne gündem olduBen Leman'ın Şahika'sı soyundu! O sahne gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz Yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.