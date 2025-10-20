İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir boşandı! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir neden boşandı? "İkimiz için de..."

2022 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir'in evlilikleri kısa sürdü. Aralarındaki 10 yaş farkı evlendikleri dönem çok konuşulan ikili boşandı.

Geçtiğimiz günlerde "Yok erken yaşta evlenmişmiş yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Sizin için doğru evlilik yaşı ne söyleyin o zaman evlenelim! Yaşanması gerekiyordu yaşandı. Yeniden doğacak yeniden sevileceksin. Tecrübeydi ders çıkarıldı bitti" yorumunu beğenen İpek Filiz Yazıcı daha fazla dayanamadı.

İpek Filiz Yazıcı sosyal medyada sık sık gündeme gelmesinden sıkılmış olacak ki resmi açıklama yayınladı.

İpek Filiz Yazıcı'nın boşanma açıklaması şöyle:

"Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."

