İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Türkiye turnesi iptal edildi! Gerekçesi ise...

İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da planlanan konserleri iptal edildi. Turnenin iptal edilme gerekçesi de ortaya çıktı.

İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Türkiye turnesi iptal edildi! Gerekçesi ise...
Öznur Yaslı İkier

İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo, Türkiye turnesinin altı konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Namjoo'nun resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye turnesinin altı gösterisinden beşi tamamen satılmış, 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisine rağmen -2022'de olduğu gibi- yüksek düzeyli yetkililerin emriyle 'dini hassasiyetler gerekçesiyle iptal edilmiştir" denildi.

Konsere başka şehir ve ülkelerden gelmeyi planlayanlar başta olmak üzere tüm takipçilerinden özür dileyen Namjoo, ilerleyen günlerde YouTube kanalında ücretsiz bir canlı performans gerçekleştireceğini duyurdu.

