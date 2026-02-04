MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam'ın emektarı Necdet Kökeş'e veda! Sessiz sedasız son yolcuğuna uğurlanıyor! “Yazıklar olsun”

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Kökeş, son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Atlas Sineması’nda anma töreni düzenlendi. Nur Sürer, emektar oyuncunun anma törenine katılmayan Yeşilçam oyuncuları için “Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın emektarı Necdet Kökeş'e veda! Sessiz sedasız son yolcuğuna uğurlanıyor! “Yazıklar olsun”
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.

Yeşilçam ın emektarı Necdet Kökeş e veda! Sessiz sedasız son yolcuğuna uğurlanıyor! “Yazıklar olsun” 1

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın emektar ismi, 2 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

82 yaşında vefat eden Kökeş için Taksim Atlas Sineması’nda veda töreni gerçekleştirildi. Törene; Necdet Kökeş'in, aralarında Nur Sürer'in de olduğu meslektaşları katıldı.

Yeşilçam ın emektarı Necdet Kökeş e veda! Sessiz sedasız son yolcuğuna uğurlanıyor! “Yazıklar olsun” 2

Nur Sürer cenaze törenine katılımın az olmasına tepki gösterdi. Sürer; 'Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok...

Yeşilçam ın emektarı Necdet Kökeş e veda! Sessiz sedasız son yolcuğuna uğurlanıyor! “Yazıklar olsun” 3

Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde filan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!' ifadelerini kullandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dün akşamki reytingler şaşırttı! Zirveyi o dizi kaptıDün akşamki reytingler şaşırttı! Zirveyi o dizi kaptı
Yakışıklı oyuncuyla yakalanmıştı! İddialı poz geldiYakışıklı oyuncuyla yakalanmıştı! İddialı poz geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.