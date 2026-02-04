Yeşilçam'ın emektarı Necdet Kökeş'e veda! Sessiz sedasız son yolcuğuna uğurlanıyor! “Yazıklar olsun”

Türk sinemasının pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın emektar ismi, 2 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

82 yaşında vefat eden Kökeş için Taksim Atlas Sineması’nda veda töreni gerçekleştirildi. Törene; Necdet Kökeş'in, aralarında Nur Sürer'in de olduğu meslektaşları katıldı.

Nur Sürer cenaze törenine katılımın az olmasına tepki gösterdi. Sürer; 'Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok...

Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde filan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!' ifadelerini kullandı.