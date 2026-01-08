İrem Derici'den uyuşturucu testi tepkisi! Ağzını bozdu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, 8 Ekim 2025’te İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak ifade vermişti. Kan ve saç örneklerinden yapılan testleri temiz çıkan Derici sosyal medya hesabı X'te ilginç bir çıkışta bulundu.

İrem Derici testi negatif çıkanlara dair yapılan yorumları görünce dayanamadı.

"Uzun süredir süren bir operasyonun intro’sunda vardım biliyorsunuz" diyen İrem Derici şu yorumu yaptı ve biraz da ağzını bozdu:

"Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak da bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü ZATEN olması gereken bu ya… 'Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş' ??? WTF, ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi? Kimsenin rahat g.tüne batmasın lütfen, elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu ortaya çıktı

İrem Derici, uyuşturucu operasyonu sonrasında alınan test sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen sosyal medyada yapılan bazı yorumlara da sert tepki göstermişti.