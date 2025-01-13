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İrem Derici düşüp kafasını vurdu, hastaneye kaldırıldı! "İstanbul’a dahi dönemedim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.01.2025 08:24
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İrem Derici konser için gittiği Adana'Da talihsiz bir kaza geçirdi. Düşerek kafasını çarpan İrem Derici hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı yaşadıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

İrem Derici düşüp kafasını vurdu, hastaneye kaldırıldı! "İstanbul’a dahi dönemedim"

İrem Derici Adana'da düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçirdi ve kafa travması yaşadı. Hastaneye getirilen İrem Derici'nin sağlık durumu merak edildi. İrem Derici yaşadıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şarkıcı Mersin konserini iptal etmek zorunda kaldı. "Sabaha karşı talihsiz bi’ şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum" diyen İrem Derici yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."

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"Haftada bir kere falan yaşayabildiğim bir haz o" deyip... "Haftada bir kere falan yaşayabildiğim bir haz o" deyip...

"YALAN SÖYLERİM"

Samimi ve açık sözlü tavırlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, son röportajında ikili ilişkilerden estetik operasyonlarına kadar birçok konuda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Derici "Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız," demişti.

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İrem Derici
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