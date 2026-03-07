MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi gündem oldu! 'Yatak' sahnesine yorum yağdı

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 128. bölümle ekrana geldi. Diziye Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi damga vurdu. İkilinin odalarını İlhami’nin babasına vermesi sosyal medyada tepki çekti.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Kızılcık Şerbeti dün akşam 128. bölümüyle ekrana geldi.

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fenomen diziye dün akşam Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi damga vurdu. İlhami'nin babası Ulvi'nin evinin kötü durumda olması üzerine yeni evli çiftin evine gelmesi sosyal medyada tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti nde Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi gündem oldu! Yatak sahnesine yorum yağdı 1

ELEŞTİRİ YAĞDI

Ayrıca İlhami’nin yatak odasını babasına vermesi ve Nursema ile kendisine yer yatağı yapması da eleştirel yorumlar aldı. Bu sahneler sosyal medyada; 'abartı' yorumlarına neden oldu.

Kızılcık Şerbeti nde Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi gündem oldu! Yatak sahnesine yorum yağdı 2

Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahnelere 'dev saçmalık','İlk geceden yatağını babana vermek nedir ya', 'Yeni evlilerin yanında ne işin var amca ya bide odayı kaptı', 'Nursema o kadar şan şöhret bırak gel bu fakirhaneye' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti nde Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi gündem oldu! Yatak sahnesine yorum yağdı 3

Ahmet Mümtaz Taylan Evrim Alasya Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti Ceren Yalazoğlu
