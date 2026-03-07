Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi gündem oldu! 'Yatak' sahnesine yorum yağdı

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Kızılcık Şerbeti dün akşam 128. bölümüyle ekrana geldi.

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fenomen diziye dün akşam Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi damga vurdu. İlhami'nin babası Ulvi'nin evinin kötü durumda olması üzerine yeni evli çiftin evine gelmesi sosyal medyada tepki çekti.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Ayrıca İlhami’nin yatak odasını babasına vermesi ve Nursema ile kendisine yer yatağı yapması da eleştirel yorumlar aldı. Bu sahneler sosyal medyada; 'abartı' yorumlarına neden oldu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahnelere 'dev saçmalık','İlk geceden yatağını babana vermek nedir ya', 'Yeni evlilerin yanında ne işin var amca ya bide odayı kaptı', 'Nursema o kadar şan şöhret bırak gel bu fakirhaneye' gibi yorumlar yapıldı.