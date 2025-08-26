MAGAZİN

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Sabahki programı iptal edildi... İşte sağlık durumu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastane odasında serumlu görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Devrim Karadağ

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den hayranlarını korkutan bir haber geldi. Dün sabah "Gel Konuşalım" adlı magazin programına konuk olması beklenen Derici'nin aniden rahatsızlandığı ortaya çıktı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Programa katılamayan ancak hayranlarını da merakta bırakmak istemeyen ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Sabahki programı iptal edildi... İşte sağlık durumu 1

"KİMİN GÖZÜ KALDIYSA GÖZÜNE..."

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..."

İrem Derici hastaneye kaldırıldı! Sabahki programı iptal edildi... İşte sağlık durumu 2

