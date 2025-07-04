MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi! Ayrılık nedeni...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Derici, birlikte çekilen fotoğrafları silerken, Kunukçu'nun paylaşımları ise hâlâ duruyor.

İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi! Ayrılık nedeni...
Öznur Yaslı İkier

İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.

İlişkinin bittiğini doğrulayan en dikkat çekici detay ise ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması oldu.

İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi! Ayrılık nedeni... 1

Ayrıca İrem Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırırken; Kunukçu, Derici ile olan paylaşımlarını silmedi.

AYRILIK NEDENİ...

İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdi.

İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi! Ayrılık nedeni... 2

Bu süreçte zamanla birbirinden uzaklaşan ikilinin karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks aracını vale perte çıkarttı! Tek kuruş ödetmeyecek Lüks aracını vale perte çıkarttı! Tek kuruş ödetmeyecek
Gece arazi aracıyla yola çıktı! Ödemiş'teki son durumu gösterdi! 'Tahribat gerçekten büyük'Gece arazi aracıyla yola çıktı! Ödemiş'teki son durumu gösterdi! 'Tahribat gerçekten büyük'

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

Alevlerin biri sönmeden diğeri yükseliyor! "Şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Alevlerin biri sönmeden diğeri yükseliyor! "Şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.