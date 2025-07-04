İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi! Ayrılık nedeni...

İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.

İlişkinin bittiğini doğrulayan en dikkat çekici detay ise ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması oldu.

Ayrıca İrem Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırırken; Kunukçu, Derici ile olan paylaşımlarını silmedi.

AYRILIK NEDENİ...

İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdi.

Bu süreçte zamanla birbirinden uzaklaşan ikilinin karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürüldü.