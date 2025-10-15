MAGAZİN

İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi! Kızına kavuştu

Son olarak Karadut adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Ural Kaspar ile mutlu bir evliliği olan İrem Helvacıoğlu, anne oldu. Güzel haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu.

İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi! Kızına kavuştu
Öznur Yaslı İkier

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncudan güzel haber geldi.

İrem Helvacıoğlu ndan müjdeli haber geldi! Kızına kavuştu 1

İrem Helvacıoğlu, kızına kavuştu. Müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu.

İrem Helvacıoğlu ndan müjdeli haber geldi! Kızına kavuştu 2

Hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi" diye paylaşan Sebile Ölmez, "Anne kız çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.

İrem Helvacıoğlu ndan müjdeli haber geldi! Kızına kavuştu 3

İlk kez anne baba olan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, kızlarının adını henüz açıklamadı.

