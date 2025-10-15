İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi! Kızına kavuştu

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncudan güzel haber geldi.

İrem Helvacıoğlu, kızına kavuştu. Müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu.

Hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi" diye paylaşan Sebile Ölmez, "Anne kız çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.

İlk kez anne baba olan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, kızlarının adını henüz açıklamadı.