MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İsmail Hacıoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski karısı Duygu Kumarki'yle aşka geldi!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki, bir küs bir barışık ilişkileriyle gündeme geliyor. Oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak eski karısıyla romantik bir paylaşımda bulundu.

İsmail Hacıoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski karısı Duygu Kumarki'yle aşka geldi!
Kubra Akalın

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve çift bir kez daha ayrıldıklarını duyurmuştu.

Duygu Kaya Kumarki, 8 Ağustos 2024'te İsmail Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz" demişti.

İsmail Hacıoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski karısı Duygu Kumarki yle aşka geldi! 1

Kumarki, Hacıoğlu'nun soyadını sosyal medya hesabından silemeyince ise hesabını kapatma kararı almıştı. Ancak bu günler geride kaldı.

Boşanma sonrası Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde buldu.

İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki yine aşka geldi. Çift sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşarak barıştıklarını ilan etti.

İsmail Hacıoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski karısı Duygu Kumarki yle aşka geldi! 2

"SENİ HEP ÇOK SEVDİM"

Öte yandan Duygu Kumarki, 30 Kasım 2023'te 38 yaşına basan Hacıoğlu'nun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek açtın en uslanmaz ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştım ve hala… Yüreğinin aydınlığını bilirim karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların inşa ettiklerinle gözyaşların bazen öfkenle…. Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evini kapatıp doğaya kaçmıştı! Lüks teknesiyle sezonu açtı! Değeri dudak uçuklattıEvini kapatıp doğaya kaçmıştı! Lüks teknesiyle sezonu açtı! Değeri dudak uçuklattı
Çifte vatandaş oldu! Gülsim Ali'ye mesaj yağdıÇifte vatandaş oldu! Gülsim Ali'ye mesaj yağdı

Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan deprem

Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan deprem

Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay yaratan paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay yaratan paylaşım!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.