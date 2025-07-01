İsmail Hacıoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski karısı Duygu Kumarki'yle aşka geldi!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve çift bir kez daha ayrıldıklarını duyurmuştu.

Duygu Kaya Kumarki, 8 Ağustos 2024'te İsmail Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz" demişti.

Kumarki, Hacıoğlu'nun soyadını sosyal medya hesabından silemeyince ise hesabını kapatma kararı almıştı. Ancak bu günler geride kaldı.

Boşanma sonrası Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde buldu.

İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki yine aşka geldi. Çift sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşarak barıştıklarını ilan etti.

"SENİ HEP ÇOK SEVDİM"

Öte yandan Duygu Kumarki, 30 Kasım 2023'te 38 yaşına basan Hacıoğlu'nun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek açtın en uslanmaz ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştım ve hala… Yüreğinin aydınlığını bilirim karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların inşa ettiklerinle gözyaşların bazen öfkenle…. Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim."