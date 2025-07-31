İsmini 'Be' yapmak istemişti! Belçim Bilgin oğlu Rodin Nazım ile Justin Timberlake konserinde! 'Aynı babası'

Son olarak ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklayan ve bu açıklamasıyla sosyal medyada uzun süre konuşulan Belçim Bilgin şimdi de oğlu Rodin Nazım ile gündem oldu.

Bilgin'in Yılmaz Erdoğan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rodin Nazım şimdilerde büyüdü kocaman oldu.

YORUM YAĞDI

Annesiyle birlikte Justin Timberlake konserinde boy gösteren Rodin Nazım'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Rodin Nazım'a; 'Aynı babası', 'Babasına benziyor', 'Annesiyle ilgisi yok' gibi yorumlar yapıldı.

2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile nikah masasına oturan Belçim Bilgin evliliğini 2018 yılında bitirmişti. Ünlü çiftin oğulları Rodin 2010 yılında dünyaya geldi.

Velayeti annede olan Rodin Nazım Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan ve ablası Berfin Erdoğan ile de sık sık vakit geçiriyor.