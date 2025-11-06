İsmini Mücella yapmıştı! Wilma Elles doğum sonrası eski formuna kavuştu! İşte sırrı

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde "Caroline" karakterine hayat veren oyuncu Wilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşı olmuştu.

Türkiye'de birçok televizyon ve sinema filminde rol alan ünlü isim yeni adının "Mücella" olduğunu duyurmuştu.

Elles, kısa bir süre önce 4. bebeğini kucağına aldı. Doğum sonrası eski formuna hemen kavuşan ünlü isim formda kalmanın sırrını verdi.

SIRRINI VERDİ

Elles, "Limon suyu, bitki çayları tüketiyorum. Sürekli bir şeyler içiyorum, bu çok yardımcı oluyor. Ayrıca emzirmek de doğal bir denge sağlıyor. Zaten çok aktif bir yaşamım var" ifadelerini kullandı.