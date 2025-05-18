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İsrail asıllı Türk sanatçı Linet'ten yardım çağrısı: "Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bana sahip çıkın, can güvenliğim yok!"

İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, sahne alacağı mekanda konser öncesi dışarıda yapılan protestoyu gözyaşlarıyla anlattı ve "Lütfen bana sahip çıkın. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum." dedi.

Mustafa Fidan

İsrail asıllı Türk ses sanatçısı Linet, konser öncesinde sahne alacağı mekânda protesto edildiğini duyurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi; "Can güvenliğim yok."

SOSYAL MEDYADAN GÖZYAŞLARIYLA DUYURDU

Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirdi.

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"LÜTFEN BANA SAHİP ÇIKIN, BU ZULÜM BİTSİN"

Linet videoda şu ifadelere yer verdi;

"Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Linet Protesto sanatçı
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