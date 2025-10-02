İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz!

Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmanın ardından tahliye edildi.

27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmedildi. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti.

ALMAYA KİMSE GELMEDİ

Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile görüşen Barım, daha sonra kendisini karşılamaya gelen araç ile evine gitmişti.