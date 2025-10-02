MAGAZİN

Tahliye edilen Ayşe Barım'ın ilk görüntüleri! Cezaevinden böyle çıktı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilen Menajer Ayşe Barım, cezaevinden çıktı. Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken tedavi olmak istediğini söylemişti.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulunmuştu.

EV HAPSİ İLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Duruşmada tanık olarak dinlenilen oyuncular ve beyanda bulunan avukatların ardından mahkeme açıkladığı ara kararda, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetmişti.

BARIM'I KARŞILAYAN GAZETECİLER, ONU EVİNE BIRAKTI

Tahliye kararın ardından Barım, bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi'nden çıktı. Barım'ı karşılayan gazeteciler, onu evine bıraktı. Gezi olaylarında Taksim'de Ayşe Barın'ın bazı şarkıcı ve aktörlerle birlikte görüntüleri medyada yer almıştı.

TEDAVİ OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken tedavi olmak istediğini söyledi. Barım, "Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum." dedi.

Menajer Ayşe Barım hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Kararın gerekçesi, sağlık raporları, tanıkların dinlenmesi ve yattığı süre oldu.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme heyeti 7 Temmuz’daki ilk duruşmada hazır bulunan tanıklar Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında zorla getirme ve dinlenme kararı vermişti.

Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen ünlü oyuncular bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlendi.

Salonda Hümeyra Adak, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergenç, Sevil Demirci, Şükran Ovalı Erkin, Zafer Algöz, Enver Aysever tanık sıfatıyla yer aldı.

Gezi Parkı tahliye Ayşe Barım
